spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
lunes, octubre 20, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Gendarmería detectó drogas y dinero en Ruta 22

POLICIALES
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

Durante la madrugada de ayer, personal del Escuadrón 68 “Comahue” realizó un control sobre la Ruta Nacional N°22, a la altura del kilómetro 1.260, y detectó un Volkswagen Gol que se detuvo al costado de la calzada apagando las luces. El vehículo estaba ocupado por un hombre y una mujer, quienes aseguraron que tenía un desperfecto mecánico.

Al solicitar que colocaran las balizas, los gendarmes observaron una caja en el baúl y notaron actitudes sospechosas del conductor. Tras dar intervención a la Fiscalía Federal de Neuquén, se autorizó la requisa y el traslado del vehículo al Grupo Seguridad Vial “Comahue”.

Con un escáner de rayos X y pruebas Narcotest, se detectaron 2,205 kilos de cannabis sativa y 3,275 kilos de clorhidrato de cocaína. También se incautaron 322.970 pesos en efectivo, dos teléfonos celulares, anotaciones y el vehículo, quedando ambos ocupantes detenidos.

Posteriormente, se allanó un domicilio en Villa Regina, Río Negro, donde se secuestraron cuatro celulares, dos balanzas electrónicas, certificados de plazo fijo por 11.000.000 pesos, cinco blísters de tarjetas SIM sin uso y 1.232.200 pesos en efectivo.

La investigación continúa bajo la Fiscalía Federal de Neuquén para determinar la red de comercialización de drogas y posibles involucrados adicionales.

Previous article
Córdoba: investigan a gendarmes por coimas a transportistas
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Turismo en la cordillera: Pilo Lil tendrá su propio parador sobre la ruta escénica 23

TURISMO 0
La localidad de Pilo Lil avanza en un cambio...

“Cabeza en alto muchachos”, el mensaje de Messi para los juveniles

DEPORTES 0
La Selección Argentina Sub-20 perdió este domingo la final...

Cómo evitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti

SALUD 0
Con la cercanía del verano y el aumento de...

Más leídos

Turismo en la cordillera: Pilo Lil tendrá su propio parador sobre la ruta escénica 23

TURISMO 0
La localidad de Pilo Lil avanza en un cambio...

“Cabeza en alto muchachos”, el mensaje de Messi para los juveniles

DEPORTES 0
La Selección Argentina Sub-20 perdió este domingo la final...

Cómo evitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti

SALUD 0
Con la cercanía del verano y el aumento de...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.