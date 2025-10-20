Gendarmería detectó drogas y dinero en Ruta 22

Durante la madrugada de ayer, personal del Escuadrón 68 “Comahue” realizó un control sobre la Ruta Nacional N°22, a la altura del kilómetro 1.260, y detectó un Volkswagen Gol que se detuvo al costado de la calzada apagando las luces. El vehículo estaba ocupado por un hombre y una mujer, quienes aseguraron que tenía un desperfecto mecánico.

Al solicitar que colocaran las balizas, los gendarmes observaron una caja en el baúl y notaron actitudes sospechosas del conductor. Tras dar intervención a la Fiscalía Federal de Neuquén, se autorizó la requisa y el traslado del vehículo al Grupo Seguridad Vial “Comahue”.

Con un escáner de rayos X y pruebas Narcotest, se detectaron 2,205 kilos de cannabis sativa y 3,275 kilos de clorhidrato de cocaína. También se incautaron 322.970 pesos en efectivo, dos teléfonos celulares, anotaciones y el vehículo, quedando ambos ocupantes detenidos.

Posteriormente, se allanó un domicilio en Villa Regina, Río Negro, donde se secuestraron cuatro celulares, dos balanzas electrónicas, certificados de plazo fijo por 11.000.000 pesos, cinco blísters de tarjetas SIM sin uso y 1.232.200 pesos en efectivo.

La investigación continúa bajo la Fiscalía Federal de Neuquén para determinar la red de comercialización de drogas y posibles involucrados adicionales.