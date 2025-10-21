San Patricio del Chañar: operativo por un hombre desaparecido en el río

Un operativo de búsqueda se desplegó este lunes por la tarde en San Patricio del Chañar para intentar localizar a un hombre de 44 años que se arrojó al río Neuquén y no volvió a salir a la superficie.

El hecho ocurrió cerca de las 17 horas, cuando un amigo alertó a la Comisaría 13. Según relató, el hombre se encontraba junto a un grupo de amigos en el sector conocido como Los Piletones, se metió al río con la intención de cruzarlo y desapareció en el agua.

De acuerdo con los primeros datos, la víctima estaba de visita en la zona desde hacía pocos días y había viajado para visitar a su familia.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 13, Bomberos Voluntarios, Bomberos de la Policía y personal de Seguridad Ciudadana del Municipio. La investigación quedó bajo la coordinación de la fiscal Lucrecia Sola, del Ministerio Público Fiscal.

Las tareas continuarán este martes desde temprano, con la participación de buzos tácticos de Neuquén para intensificar el rastrillaje en el cauce del río.