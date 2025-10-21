Operativo policial en Rincón de Emilio por robos reiterados

Un importante operativo policial se desplegó este lunes por la tarde en el barrio Rincón de Emilio, en Neuquén capital, tras un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle América Central al 450.

El procedimiento se realizó luego de múltiples denuncias por robos reiterados en la zona. La presencia de varios móviles policiales y personal uniformado generó preocupación entre los vecinos, quienes habían reclamado mayor seguridad.

Fuentes vecinales indicaron que el barrio cuenta con cámaras de vigilancia privadas y comunitarias, lo que permitió registrar movimientos sospechosos y identificar objetos robados en la vivienda allanada. Algunos vecinos pudieron reconocer pertenencias sustraídas gracias a estas imágenes.

Hasta el momento, no se confirmó si hubo personas demoradas, pero los residentes destacan que el operativo representa una respuesta a los constantes hechos delictivos que afectan al barrio.