spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
martes, octubre 21, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Operativo policial en Rincón de Emilio por robos reiterados

POLICIALES
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

Un importante operativo policial se desplegó este lunes por la tarde en el barrio Rincón de Emilio, en Neuquén capital, tras un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle América Central al 450.

El procedimiento se realizó luego de múltiples denuncias por robos reiterados en la zona. La presencia de varios móviles policiales y personal uniformado generó preocupación entre los vecinos, quienes habían reclamado mayor seguridad.

Fuentes vecinales indicaron que el barrio cuenta con cámaras de vigilancia privadas y comunitarias, lo que permitió registrar movimientos sospechosos y identificar objetos robados en la vivienda allanada. Algunos vecinos pudieron reconocer pertenencias sustraídas gracias a estas imágenes.

Hasta el momento, no se confirmó si hubo personas demoradas, pero los residentes destacan que el operativo representa una respuesta a los constantes hechos delictivos que afectan al barrio.

Previous article
San Patricio del Chañar: operativo por un hombre desaparecido en el río
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Javier Milei reacomoda el gabinete y promete una nueva etapa de reformas

POLITICA 0
El presidente Javier Milei lanzó duras críticas al expresidente...

Gianni Infantino prometió que Bolivia podría ser sede de un Mundial

DEPORTES 0
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, generó una...

Retoman el operativo nocturno de limpieza en la Avenida Mosconi

LA CIUDAD 0
El municipio de Neuquén retoma esta noche el operativo...

Más leídos

Javier Milei reacomoda el gabinete y promete una nueva etapa de reformas

POLITICA 0
El presidente Javier Milei lanzó duras críticas al expresidente...

Gianni Infantino prometió que Bolivia podría ser sede de un Mundial

DEPORTES 0
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, generó una...

Retoman el operativo nocturno de limpieza en la Avenida Mosconi

LA CIUDAD 0
El municipio de Neuquén retoma esta noche el operativo...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.