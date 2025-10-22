spot_img
miércoles, octubre 22, 2025
Hallaron a un hombre que era buscado desde el fin de semana en Zapala

POLICIALES
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

Efectivos de la División Brigada Rural de Zapala localizaron este martes por la mañana a un hombre de 52 años que era buscado desde el sábado, luego de que su familia denunciara su desaparición.

El operativo de búsqueda se realizó en el paraje Laguna Blanca, una zona de campo cercana a Zapala, donde finalmente fue hallado el hombre, residente del paraje Los Catutos.

Según fuentes policiales, el sábado 18 de octubre el hombre había asistido a una fiesta campera en Laguna Miranda. Al finalizar, se retiró a pie hacia Laguna Blanca, donde debía encontrarse con otro trabajador rural para realizar tareas como peón. Desde entonces, no se tenían noticias suyas.

Tras ser encontrado, fue trasladado por el personal de la Brigada Rural hasta la Comisaría N° 22 de Zapala, donde se realizaron las actuaciones correspondientes y se notificó a sus familiares.

Las autoridades destacaron la rápida intervención policial y la colaboración de los vecinos rurales, que resultó clave para ubicar al hombre sano y salvo.

Redacción
