miércoles, octubre 22, 2025
Sospechan que el cuerpo localizado en el río Neuquén sería del hombre desaparecido

POLICIALES
Redacción
Author: Redacción
Un cuerpo fue hallado en el río Neuquén, sobre la margen norte, en el marco del operativo de búsqueda de un hombre desaparecido. El hallazgo fue confirmado por personal de Prefectura, que encabezaba las tareas en la zona.

Fuentes oficiales indicaron que el cuerpo encontrado coincide en sus características físicas con la persona buscada, aunque la identificación formal quedará a cargo del equipo forense y de las autoridades judiciales.

El hallazgo ocurrió a la altura de Picada 2 ½, en el sector conocido como Puesto Salamanca, un área de difícil acceso. Los equipos de trabajo permanecen en el lugar, preservando la escena para las pericias correspondientes.

Desde el operativo señalaron que, hasta tanto se completen los estudios forenses, no se brindarán más detalles sobre el caso. En la búsqueda participaron diversas fuerzas y grupos de rescate.

Hallaron a un hombre que era buscado desde el fin de semana en Zapala
Licitan un microscopio forense de última generación para la Policía
Gloria Ruiz pierde alcance de medida cautelar sobre sus bienes

JUDICIALES
El tribunal de revisión de Neuquén decidió revocar parcialmente...

Autoridades chilenas refuerzan controles en el Paso Mamuil Malal

INTERNACIONALES
Distintas autoridades de Chile realizaron una inspección en el...

Fabiola Yañez tendrá nuevos defensores en los tribunales porteños

SOCIEDAD
La disputa judicial entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández...

