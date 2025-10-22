Licitan un microscopio forense de última generación para la Policía

El Gobierno de la Provincia del Neuquén oficializó el llamado a licitación pública para adquirir un microscopio electrónico de barrido modelo EVO 10, que será destinado al Gabinete de Periciales del Departamento de Criminalística de la Policía.

El equipo permitirá realizar análisis morfológicos y estructurales sobre muestras forenses como residuos de disparo, fibras, trazas biológicas y materiales metálicos o no metálicos, optimizando la precisión de las pericias.

La inversión, que supera los 430 millones de pesos, se financiará con recursos del Fondo de Reequipamiento Policial. Según se indicó, el objetivo es fortalecer la capacidad técnica del área de Criminalística y alinear los procedimientos a estándares internacionales de investigación.

El proceso será supervisado por la Dirección de Administración de la Jefatura de Policía, que definirá fecha y lugar del acto de apertura de sobres.