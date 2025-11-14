El Parque Nahuel Huapi desplegó operativo ambiental de emergencia

El Parque Nacional Nahuel Huapi desplegó un operativo de emergencia ambiental tras un accidente registrado el martes 11 por la tarde en la Ruta Nacional 40, donde un vehículo se desbarrancó y cayó al arroyo Guillelmo.

Aunque el siniestro no generó un vuelco de gran magnitud, técnicos y guardaparques detectaron una pérdida constante de material desde el automóvil. La situación activó una intervención inmediata para proteger el curso de agua.

Durante la operación se aplicó material absorbente biodegradable Sphagnum, se levantó un dique de contención y se instaló una barrera flotante de 30 metros aguas abajo para impedir la dispersión del material derramado.

Además, con colaboración de la Cooperativa de Electricidad de Bariloche, se interrumpió de forma momentánea el flujo del arroyo para facilitar las tareas de limpieza.

Los equipos continúan trabajando para retirar cualquier residuo que pueda desplazarse hasta las barreras de contención. Desde la Intendencia del Parque se recordó la importancia de circular con extrema precaución en rutas de montaña para evitar incidentes que puedan comprometer los frágiles ecosistemas acuáti