sábado, noviembre 15, 2025
Río Negro declaró la Emergencia Ígnea por riesgo extremo

RIO NEGRO
Redacción
Redacción
1 min.lectura

El Gobierno de Río Negro declaró la Emergencia Ígnea en toda la provincia ante el riesgo extremo de incendios forestales, una medida que apunta a reforzar la prevención y la capacidad operativa en la temporada de mayor peligro.

El decreto, que tendrá vigencia por un año, establece la prohibición total de hacer fuego al aire libre y prevé multas severas para quienes incumplan la normativa.

La decisión se apoya en las condiciones climáticas de las últimas semanas, un escenario marcado por altas temperaturas, vientos intensos, baja humedad, escasas precipitaciones y vegetación seca, factores que favorecen la rápida propagación del fuego.

El plan provincial busca fortalecer los recursos disponibles, sumar equipamiento y mejorar las estrategias de ataque temprano, con el objetivo de reducir el riesgo y responder con mayor eficacia ante posibles emergencias.

La preocupación también se extiende a otras zonas del sur. En paralelo, Chubut declaró la Emergencia Ígnea hasta abril de 2026, tras un informe técnico que anticipó un incremento del combustible vegetal y la probabilidad de incendios de gran magnitud durante el verano.

Con ambos territorios en alerta, los organismos de manejo del fuego insisten en extremar los recaudos y evitar cualquier actividad que pueda generar chispas o combustiones al aire libre.

Redacción
Redacción

La ciudad activó la previa de la temporada balnearia 2025/26

LA CIUDAD 0
La ciudad de Neuquén puso en marcha este sábado...

ATE rechazó por segunda vez la oferta salarial oficial

NEUQUÉN 0
La negociación salarial entre el Gobierno neuquino y la...

Bancarios actualizan salarios con suba del 2,3%

NACIONALES 0
La Asociación Bancaria confirmó la actualización salarial de octubre...

