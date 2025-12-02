Presupuesto 2026: Weretilneck propone subas y recortes puntuales

El gobernador Alberto Weretilneck envió a la Legislatura el proyecto de Presupuesto 2026, un plan de 3,3 billones de pesos que mantiene el enfoque de orden fiscal y combina aumentos moderados con recortes puntuales. La suba respecto del presupuesto aprobado para 2025 es del 35%, aunque, comparado con lo realmente ejecutado este año, el incremento efectivo se reduce al 14%.

Uno de los puntos sensibles es la asignación al Poder Judicial. El proyecto prevé 225.036 millones de pesos, un monto que queda 17% por debajo de lo solicitado por el Superior Tribunal de Justicia. El Ejecutivo otorgó solo la mitad del incremento requerido y argumentó la decisión en los niveles de ejecución registrados en 2025.

Para la Legislatura, el cálculo prevé 42.111 millones de pesos, lo que representa una suba cercana al 20% en relación con el gasto real del año en curso. El paquete incluye la propuesta impositiva que comenzará a tratarse en los próximos días con la intención de llevarla a sesión en la tercera semana de diciembre.

En los fundamentos, el Gobierno marca un escenario de incertidumbre prolongada y riesgos macroeconómicos, apoyado en diagnósticos del Banco Mundial y del presupuesto nacional. Aun así, remarca que entre 2023 y 2025 logró reducir 39% de la deuda en moneda extranjera y bajar la relación deuda ingresos del 63% al 15%.