El nuevo álbum del Mundial 2026 ya toma forma

El Mundial 2026 será una edición inédita por su formato ampliado de 48 selecciones y por la organización conjunta de Estados Unidos, México y Canadá. También marcará el tramo final para dos figuras históricas: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. En este escenario, Panini dio a conocer los primeros detalles del que será su álbum más ambicioso.

La compañía presentó la portada oficial, que tendrá versiones particulares en cada país anfitrión, y confirmó que el álbum contará con 112 páginas y 980 figuritas, además de sobres con siete cromos. Será el lanzamiento más voluminoso de la editorial, impulsado por la expansión del torneo y el incremento de equipos.

Panini anticipó que el diseño incluirá secciones nuevas dedicadas a planteles ampliados, jóvenes promesas, estadios y contenidos especiales sobre la triple sede.

En Argentina aún no hay fecha confirmada para el inicio de la venta ni precio de los sobres. Ese dato se conocerá en los próximos días, mientras crece la expectativa tras el fenómeno ocurrido en 2022, cuando la demanda superó cualquier previsión.

Con el sorteo del Mundial fijado para este viernes, el anuncio del álbum reavivó el interés de coleccionistas y fanáticos que aguardan repetir el furor de Qatar.