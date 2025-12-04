World Rugby confirmó zonas y formato para 2027

La World Rugby confirmó este miércoles la conformación de los grupos para el Mundial Australia 2027, un certamen que será histórico por la incorporación de 24 seleccionados. Los Pumas, conducidos por Felipe Contepomi, integrarán el Grupo C, donde compartirán zona con Fiyi, España y Canadá.

Si el equipo argentino logra avanzar como líder del grupo, se cruzará en octavos de final con el tercero del Grupo A, E o F. De superar esa etapa, el rival de cuartos será el ganador del Grupo D, encabezado por Irlanda, una de las potencias del torneo. Un eventual camino a la definición podría incluir una semifinal ante el primero del Grupo F y, en la proyección más lejana, una final ante Australia, anfitrión del Mundial.

Si Argentina cierra la fase inicial en el segundo puesto, jugará los octavos frente al segundo del Grupo F, dominado por el duelo entre Inglaterra y Gales.

Los grupos quedaron así:

A: Nueva Zelanda, Australia, Chile, Hong Kong China

B: Sudáfrica, Italia, Georgia, Rumania

C: Argentina, Fiyi, España, Canadá

D: Irlanda, Escocia, Uruguay, Portugal

E: Francia, Japón, Estados Unidos, Samoa

F: Inglaterra, Gales, Tonga, Zimbabue

El Mundial estrenará un formato ampliado: seis grupos de cuatro equipos y clasificación a octavos para los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros. Serán 52 partidos, aunque el campeón continuará jugando siete encuentros.

Los cruces favorecerán a los ganadores de los Grupos E y F, que enfrentarán rivales de menor peso histórico en el debut de la fase eliminatoria.

Las sedes serán Perth, Adelaida, Brisbane, Melbourne, Newcastle, Sídney y Townsville. El fixture completo se publicará el 3 de febrero de 2026. El torneo se disputará del 1 de octubre al 13 de noviembre de 2027.