spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
viernes, diciembre 5, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

La FIFA define hoy los grupos del Mundial 2026

DEPORTES
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

La Copa del Mundo 2026 se prepara para un cambio estructural: el certamen por primera vez reunirá 48 selecciones, formato que modifica por completo la distribución de grupos. Con el sorteo que la FIFA realizará hoy, quedaron definidos los cuatro bombos de 12 equipos, armados según el ranking internacional.

Bombo 1: los líderes de cada zona

Los tres anfitriones, México, Canadá y Estados Unidos, comparten el primer bombo con las nueve selecciones mejor ubicadas en el ranking: España, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania y Bélgica.
Ellos serán los cabezas de serie. Está confirmado que México estará en el Grupo A, Canadá en el B y Estados Unidos en el D.

Bombo 2: equipos con peso competitivo

El segundo bloque incluye a selecciones con presencia fuerte en los últimos mundiales, como Marruecos y Croacia, además de los sudamericanos Colombia, Uruguay y Ecuador. Son combinados que pueden marcar el rumbo del torneo desde la fase inicial.

Bombo 3: equilibrio entre Sudamérica, Europa y África

En el tercer nivel aparece Paraguay, acompañado por equipos europeos en crecimiento como Noruega, Escocia y por el siempre competitivo Costa de Marfil.

Bombo 4: el grupo más abierto, a la espera del repechaje

El cuarto bombo reúne a selecciones de menor ranking, como Ghana, aunque su composición puede variar tras los repechajes.
La repesca internacional podría sumar nombres fuertes: Italia, Polonia, Dinamarca, Turquía y Suecia.
En el caso sudamericano, Bolivia deberá enfrentar a Surinam y luego a Irak para intentar clasificarse.

Previous article
World Rugby confirmó zonas y formato para 2027
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Tres allanamientos por una maniobra con inhibidores y fraude bancario

POLICIALES 0
Una denuncia por el robo de un bolso en...

Nueva estructura ministerial con once áreas definidas

NEUQUÉN 0
El Gobierno de Neuquén oficializó la reorganización del Gabinete,...

El municipio presenta plan 2026 con superávit y beneficios

LA CIUDAD 0
La Municipalidad de Neuquén presentó el 31 de octubre...

Más leídos

Tres allanamientos por una maniobra con inhibidores y fraude bancario

POLICIALES 0
Una denuncia por el robo de un bolso en...

Nueva estructura ministerial con once áreas definidas

NEUQUÉN 0
El Gobierno de Neuquén oficializó la reorganización del Gabinete,...

El municipio presenta plan 2026 con superávit y beneficios

LA CIUDAD 0
La Municipalidad de Neuquén presentó el 31 de octubre...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.