Zona 5 MTB Race: dos circuitos y un recorrido por paisajes emblemáticos

Este domingo se realizará la sexta edición de la competencia de ciclismo de montaña Zona 5 MTB Race en San Martín de los Andes. El recorrido partirá desde el centro de la ciudad y atravesará sectores destacados del Parque Nacional Lanín, la Laguna Rosales y el cerro Colorado.

La propuesta reunirá a corredores de distintos niveles del país, con dos circuitos principales: uno de 30 kilómetros y otro de 50 kilómetros, que incluye cumbres de 1.850 metros y descensos de más de 8 kilómetros. También estará habilitada la categoría E-Bike.

El evento cuenta con el acompañamiento de Rower Bicycles, Pueblo Chapelco, Electrolum, Peisa de Tulio Rosas, Rincón de los Andes, Montaña Seguridad Privada, Cacharros del Sur y Sport Tracks.

Las novedades y la información detallada pueden consultarse en zona5mtbrace.com y en Instagram @Zona5MTBRace.