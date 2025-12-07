Argentina debutará ante Austria en el Mundial 2026

spot_img
domingo, diciembre 7, 2025
DEPORTES
Redacción
El sorteo del Mundial 2026 definió la conformación de los 12 grupos que marcarán la primera edición con 48 selecciones. La Selección argentina, vigente campeona, quedó en el Grupo J y debutará el martes 16 de junio ante Austria.

Argentina será cabeza de serie en una fase que presenta 12 zonas de cuatro equipos. En su grupo también estarán Argelia y Jordania, completando el calendario de la etapa inicial.

La distribución dejó varios cruces destacados. En el Grupo L, Inglaterra compartirá zona con Croacia. En el Grupo K, Portugal aparece junto a Colombia. En el Grupo I, Francia enfrentará a Senegal. Además, en el Grupo H, Uruguay quedó emparejado con España.

Otros grupos relevantes muestran a Japón con Países Bajos en el F, a Ecuador con Alemania en el E y a Marruecos en un debut exigente frente a Brasil en el C.

El sorteo se llevó adelante en el Kennedy Center de Washington, en un evento que reunió a figuras internacionales del deporte y la política.

