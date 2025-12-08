Mundial 2026: días, horarios y cruces posibles para Argentina

La FIFA confirmó el fixture definitivo del Mundial 2026, con fechas, horarios y sedes para cada partido. La Selección Argentina, defensora del título, integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, con el objetivo de avanzar a los 16avos de final.

Argentina debutará el martes 16 de junio, a las 22:00 (hora argentina), frente a Argelia en el Kansas City Stadium. El segundo partido será el lunes 22 de junio, a las 14:00, ante Austria en el Dallas Stadium. El cierre del grupo llegará el sábado 27 de junio, a las 23:00, contra Jordania, nuevamente en Dallas.

Si el equipo nacional finaliza primero, jugará los 16avos en Miami ante el segundo del Grupo H, donde aparecen España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. La proyección marca posibles cruces de octavos con equipos de los Grupos D o G, entre ellos Estados Unidos, Paraguay o Bélgica, y un eventual cruce de cuartos ante Portugal. En semifinales asoman rivales como Inglaterra o Brasil.

Si Argentina queda segunda, enfrentará al líder del Grupo H, con candidatos como España o Uruguay. En octavos, los eventuales rivales incluyen seleccionados de los Grupos G y L, entre ellos Portugal, Colombia, Inglaterra, Croacia y Ghana.

El cuadro general del Mundial se conforma con 12 grupos, entre ellos zonas fuertes como el Grupo C (Brasil, Marruecos, Haití, Escocia) o el Grupo I (Francia, Senegal, Noruega), además de cruces abiertos por repechajes.