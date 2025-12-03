Alpine presenta el A526 que manejará Franco Colapinto

Alpine confirmó esta mañana la fecha de presentación del A526, el auto que Franco Colapinto y Pierre Gasly conducirán en la temporada 2026 de Fórmula 1. El lanzamiento será el 23 de enero en Barcelona, a las 12.30 hora local.

La revelación del monoplaza marcará el inicio formal de la pretemporada, que incluirá una prueba privada del 26 al 30 de enero en el Circuito de Barcelona-Cataluña. Alpine adelantó que el A526 estará disponible para esos ensayos iniciales, previo a las pruebas oficiales en Bahréin, previstas del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero, antes del debut del campeonato el 8 de marzo en Australia.

En las últimas semanas se instaló un clima de expectativa por los avances de Mercedes, proveedor de motores de Alpine desde 2026. La escudería considera que el salto tecnológico será clave, luego de un 2025 marcado por el bajo rendimiento del A525.

El ex directivo Marcin Budkowski aseguró que Mercedes es el único fabricante que llega en tiempo y forma a las nuevas regulaciones, algo que fue puesto en duda por Aston Martin, que rechazó posibles demoras de Honda. La reputación de la firma alemana fue resaltada también por George Russell, quien afirmó que mantiene ventaja desde la era de los V8.

La temporada 2026 será un cambio estructural para Alpine. El equipo dejará atrás los motores Renault y adoptará un paquete completo de Mercedes, un giro que llega junto con un reglamento técnico que reducirá el tamaño de los autos y elevará la participación de energía eléctrica al 50%. Las primeras respuestas se conocerán en los test privados de enero.