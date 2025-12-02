spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
martes, diciembre 2, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Claudio “Chiqui” Tapia declaró ingresos por más de $818 millones

DEPORTES
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

Claudio “Chiqui” Tapia informó en su declaración jurada patrimonial ingresos anuales superiores a $818 millones, derivados de sus funciones en Conmebol y Ceamse, mientras que no percibe salario por su rol en la AFA. El documento, presentado en julio de 2025, detalla también bienes, propiedades y movimientos financieros.

La declaración confirma que Tapia mantiene tres actividades laborales, aunque solo dos son remuneradas. En Ceamse, registra un ingreso anual de $8 millones por 15 horas semanales. Su principal fuente de ingresos proviene de Conmebol, donde percibe $60 millones mensuales por dos horas de tareas a la semana.

El archivo patrimonial incorpora, además, ingresos extraordinarios por más de $200 millones, que incluyen venta de bienes, viáticos e intereses financieros. Entre ellos figuran $44 millones por la venta de un vehículo, $30 millones en viáticos asociados a actividades de la AFA y $130 millones en intereses y diferencias de cambio.

En materia de patrimonio, el dirigente declaró siete propiedades, entre ellas una vivienda en Beccar valuada en US$15,7 millones y otra en Río Luján por $3,2 millones, además de vehículos adquiridos con ingresos propios. Aseguró no poseer dinero en efectivo ni inversiones que integren el patrimonio familiar.

Tapia sostuvo bajo juramento que la presentación cumple con la normativa vigente y que no existen omisiones en los datos aportados.

Previous article
Bariloche recibirá en el 2026 al Mundial de Motocross
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Presupuesto 2026: Weretilneck propone subas y recortes puntuales

RIO NEGRO 0
El gobernador Alberto Weretilneck envió a la Legislatura el...

Violento asalto en Carrefour del bajo neuquino con tres empleados heridos

POLICIALES 0
Un violento asalto ocurrió en el hipermercado Carrefour del...

Hospitales de la provincia suman equipos para atención neonatal

SALUD 0
La provincia incorporó nuevo equipamiento para reforzar la atención...

Más leídos

Presupuesto 2026: Weretilneck propone subas y recortes puntuales

RIO NEGRO 0
El gobernador Alberto Weretilneck envió a la Legislatura el...

Violento asalto en Carrefour del bajo neuquino con tres empleados heridos

POLICIALES 0
Un violento asalto ocurrió en el hipermercado Carrefour del...

Hospitales de la provincia suman equipos para atención neonatal

SALUD 0
La provincia incorporó nuevo equipamiento para reforzar la atención...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.