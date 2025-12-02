Claudio “Chiqui” Tapia declaró ingresos por más de $818 millones

Claudio “Chiqui” Tapia informó en su declaración jurada patrimonial ingresos anuales superiores a $818 millones, derivados de sus funciones en Conmebol y Ceamse, mientras que no percibe salario por su rol en la AFA. El documento, presentado en julio de 2025, detalla también bienes, propiedades y movimientos financieros.

La declaración confirma que Tapia mantiene tres actividades laborales, aunque solo dos son remuneradas. En Ceamse, registra un ingreso anual de $8 millones por 15 horas semanales. Su principal fuente de ingresos proviene de Conmebol, donde percibe $60 millones mensuales por dos horas de tareas a la semana.

El archivo patrimonial incorpora, además, ingresos extraordinarios por más de $200 millones, que incluyen venta de bienes, viáticos e intereses financieros. Entre ellos figuran $44 millones por la venta de un vehículo, $30 millones en viáticos asociados a actividades de la AFA y $130 millones en intereses y diferencias de cambio.

En materia de patrimonio, el dirigente declaró siete propiedades, entre ellas una vivienda en Beccar valuada en US$15,7 millones y otra en Río Luján por $3,2 millones, además de vehículos adquiridos con ingresos propios. Aseguró no poseer dinero en efectivo ni inversiones que integren el patrimonio familiar.

Tapia sostuvo bajo juramento que la presentación cumple con la normativa vigente y que no existen omisiones en los datos aportados.