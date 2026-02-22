Newsletter
domingo, febrero 22, 2026
El Auditorio de Casa de Gobierno reabre su agenda musical

ENTRETENIMIENTOS
Redacción
1 min.lectura

La temporada 2026 del ciclo “Música en el Auditorio” comenzará el jueves 26 de febrero a las 21 en el Auditorio de Casa de Gobierno de Neuquén, con espectáculos en vivo y acceso libre y gratuito.

La actividad se realizará en el espacio verde del ingreso por Santiago del Estero 350 y formará parte de una programación mensual que se extenderá durante todo el año.

El ciclo tiene como objetivo promover la producción artística provincial y generar espacios de encuentro para el público a través de la música en vivo.

La conducción y la curaduría artística están a cargo de Jorge “Negro” Sosa y Pedro “Kolor”, mientras que la grilla se completa con artistas seleccionados en la Convocatoria 2025, lo que permite una participación representativa de distintas localidades.

En la primera fecha se presentará Entremes Dúo, de Junín de los Andes, con una propuesta de raíz patagónica. Luego actuará Classic Jazz 4, grupo integrado por músicos de Neuquén, Centenario y Cipolletti, con un repertorio de clásicos del jazz.

El ciclo será transmitido en vivo por Radio y Televisión del Neuquén y tendrá una fecha especial el 30 de abril, por el Día Internacional del Jazz.

Música en el norte neuquino: nuevo concierto en el Torreón
