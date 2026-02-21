Música en el norte neuquino: nuevo concierto en el Torreón

l Torreón de Chos Malal volvió a convertirse en escenario de una propuesta cultural con un concierto de formaciones corales que se realizó el viernes por la tarde, con un repertorio amplio y de gran nivel interpretativo.

La actividad tuvo como objetivo acercar la música a distintas localidades del territorio neuquino y fortalecer el acceso a expresiones artísticas. Contó con el auspicio de Pan American Energy (PAE) y la Fundación BPN.

El programa incluyó clásicos del jazz, tango, música popular y obras universales. Se presentó un quinteto de vientos integrado por Camilo Andrés Rivera Santafé, Jair José Rodríguez Flores, Nehemias Bernabé Borgogno, Oswald Macías Zuluaga y Gustavo Sebastián Berri, que interpretó piezas como Just a Closer Walk, Ain’t Misbehavin’, Beale Street Blues, Killer Tango, La vie en rose, Puttin’ on the Ritz, Bohemian Rhapsody, Libertango, La comparsita, Cartoon Symphony y El gato montés.

También participó un cuarteto de cuerdas conformado por María Sol Nardozza, Carina Moreno, Clara Nardozza y Oswaldo Corro, con un repertorio que recorrió distintas épocas y estilos, con obras de Kreisler, A Thousand Years, Canon, Mozart en Sol mayor, tangos tradicionales, Por una cabeza y Viva la vida.

El encuentro se desarrolló en uno de los espacios patrimoniales más representativos del norte neuquino y reafirmó al Torreón como punto de referencia cultural para la comunidad.