spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
miércoles, febrero 18, 2026
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Asadoras de chivo: Rincón se prepara para recibir el evento

ENTRETENIMIENTOS
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

Rincón de los Sauces dijo presente en la 3° edición del Encuentro Provincial de Mujeres Asadoras de Chivo, que se desarrolló en 25 de Mayo, La Pampa, donde se llevó adelante la selección de la pareja que representará a la provincia en el certamen previsto para los 21 y 22 de marzo en la localidad neuquina.

La propuesta tiene como eje revalorizar las tradiciones gastronómicas, la cultura criolla y el protagonismo de las mujeres asadoras, en un espacio que convoca a participantes de distintas regiones.

La pareja ganadora accede a la instancia provincial con el acompañamiento del municipio pampeano, que cubre el viaje y la inscripción al encuentro que se realizará en Rincón. En paralelo, se mantiene la posibilidad de inscripción abierta para otras duplas.

La delegación rinconense estuvo integrada por Cristina Villoldo, del área de Cultura, quien se desempeñó como jurado, y por los artistas Malena Llantén y Nicolás Vázquez, mientras que la locución estuvo a cargo de Nicolás Morales.

El intercambio forma parte de una política de articulación cultural entre municipios, que permite compartir experiencias y difundir las identidades regionales.

Quienes deseen participar del Encuentro de Mujeres Asadoras de Chivo en Rincón de los Sauces pueden inscribirse en:
https://munirdls.gob.ar/mujeres-asadoras/

La actividad se realizará en marzo con la presencia de representantes de distintas provincias.

Previous article
Tres días de tradición y jineteadas en El Cholar
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Registro Civil móvil recorre localidades de la provincia

NEUQUÉN 0
El Registro Civil de Neuquén puso en marcha el...

BPN lanza promociones para compras escolares

NEUQUÉN 0
El Banco Provincia del Neuquén (BPN) puso en marcha...

RIGI: Neuquén busca sumar inversiones del upstream

ENERGIA 0
El gobernador Rolando Figueroa informó que Neuquén está próximo...

Más leídos

Registro Civil móvil recorre localidades de la provincia

NEUQUÉN 0
El Registro Civil de Neuquén puso en marcha el...

BPN lanza promociones para compras escolares

NEUQUÉN 0
El Banco Provincia del Neuquén (BPN) puso en marcha...

RIGI: Neuquén busca sumar inversiones del upstream

ENERGIA 0
El gobernador Rolando Figueroa informó que Neuquén está próximo...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.