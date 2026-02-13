spot_img
viernes, febrero 13, 2026
Tres días de tradición y jineteadas en El Cholar

ENTRETENIMIENTOS
El Cholar será sede de una nueva edición de la Fiesta Provincial del Ñaco, que se realizará el 13, 14 y 15 de febrero en el Predio Municipal, durante el fin de semana largo de Carnaval. La organización está a cargo de la Municipalidad local.

La programación incluye campo de jineteada con destrezas criollas, escenario mayor con artistas locales y nacionales y un sector destinado a artesanos, pilcheros y carros gastronómicos. Entre los números anunciados figuran Sharon y Los Camperos del Chamamé, Los Miranditas y cantoras y cantores del norte neuquino, además de delegaciones invitadas de Chile.

En el campo participarán jinetes vinculados al circuito de Jesús María, como Nicolás Membriani y Néstor Ramello, junto a Roberto Méndez, José Tapia y Merlo Cruz. El programa contempla cruce de banderas, tirada de riendas, tambores y doma de vacas ariscas. También habrá relatores y payadores oficiales.

La celebración rescata la tradición del ñaco, alimento elaborado con trigo o maíz tostado, históricamente ligado a familias crianceras de la región. La historia productiva de El Cholar se vincula al cultivo de trigo y al Molino San Francisco, fundado a comienzos del siglo XX y declarado patrimonio histórico.

El Predio Municipal fue acondicionado para concentrar todas las actividades en un mismo espacio. Durante las tres noches se distribuirán 18 millones de pesos en premios. Más información en Instagram: @fiestaprovincial_elcholar.

