La Fundación BPN renovó su programación 2026

La Fundación Banco Provincia del Neuquén (BPN) inició el 2026 con una agenda cultural renovada que combina conciertos, nuevos proyectos artísticos y la puesta en valor del Cine Teatro Español, uno de los espacios más representativos de la ciudad de Neuquén.

Durante este año, la Fundación continuará con la administración en concesión del teatro, propiedad de la Asociación Española de Socorros Mutuos. En paralelo, la entidad propietaria transita la etapa final de las obras de remodelación y modernización del edificio, con mejoras en infraestructura, accesibilidad y servicios.

Como anticipo de la programación 2026, en enero se realizó un concierto de amplia convocatoria a cargo de un ensamble de músicos de la Orquesta Sinfónica del Neuquén, en los jardines de El Messidor, en Villa La Angostura.

La iniciativa marcó el comienzo de una línea de trabajo orientada a ampliar públicos y descentralizar la oferta cultural, con espectáculos en distintos puntos de la provincia.

La agenda anual prevé nuevos programas sinfónicos, la participación de artistas invitados y más capacitaciones en Lengua de Señas Argentina, reforzando la accesibilidad.

Además, la Fundación BPN profundizará la articulación con el Gobierno de la Provincia del Neuquén, instituciones culturales y productores privados para fortalecer el circuito cultural provincial.