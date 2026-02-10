Reprogramaron el sorteo de la Fiesta de la Confluencia

La Municipalidad de Neuquén informó que el sorteo previsto para la última noche de la Fiesta Nacional de la Confluencia fue reprogramado luego de la suspensión del cierre del evento por razones climáticas. La decisión se adoptó tras una evaluación técnica orientada a garantizar la seguridad del público, artistas y trabajadores.

El procedimiento se realizará este martes a las 12.45 en la sala de sorteos del IJAN y será transmitido en vivo, manteniendo el esquema original y la totalidad de los premios anunciados.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, explicó que el sorteo estaba previsto para realizarse durante la última jornada de la Fiesta, pero debió postergarse debido a las condiciones climáticas. “Las medidas se tomaron para garantizar la seguridad de todos los presentes”, señaló.

Durante el sorteo se adjudicarán todos los premios previstos: un monopatín eléctrico, una motocicleta eléctrica, una camioneta Toyota 4×4 y una vivienda de dos dormitorios.

Respecto del sorteo de la vivienda, Pasqualini aclaró que se trata de una iniciativa impulsada por la empresa Viviendas Roca, cuya inscripción se realizó durante los días del evento a través de un stand en el predio.

Desde el municipio indicaron que la operatoria se organizó en conjunto con el IJAN, debido a los controles formales que requiere el procedimiento, y que los resultados serán difundidos posteriormente por medios gráficos y canales oficiales.