Suspendieron el cierre de la Fiesta de la Confluencia

La Municipalidad de Neuquén resolvió cancelar la última noche de la Fiesta Nacional de la Confluencia debido a las condiciones climáticas adversas y por razones de seguridad.

La decisión fue adoptada este domingo, pasadas las 21.30, luego de que durante la tarde se registrara un cambio inesperado en la intensidad y dirección del viento, lo que generó un escenario de riesgo para el normal desarrollo del evento.

Según se informó oficialmente, la medida tuvo como objetivo resguardar la integridad de los asistentes, así como también de expositores, trabajadores y artistas que formaban parte de la jornada de cierre.

Desde el municipio indicaron que se continuará informando sobre la situación a través de los canales oficiales, a medida que se evalúe la evolución de las condiciones climáticas.