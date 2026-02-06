La Fiesta de la Confluencia puso en marcha su edición 2026

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 comenzó este jueves en la Isla 132 de Neuquén con una alta concurrencia. De acuerdo con datos de la organización, unas 270.000 personas ingresaron al predio desde el inicio de las actividades durante la tarde.

A lo largo de la jornada, el público recorrió los distintos escenarios, patios gastronómicos y espacios destinados a actividades culturales y recreativas.

La apertura de la 13ª edición contó con un acto oficial del que participaron autoridades municipales y provinciales.

La programación artística del escenario principal se inició con Nube y Erika Sofía, artistas surgidos del Pre Confluencia. Luego se presentaron Migrantes, Rombai y Los Berbel. El tramo central de la noche estuvo a cargo de Luciano Pereyra, mientras que el cierre fue protagonizado por Karina.

La Fiesta continuará este viernes desde las 18, con nuevas presentaciones en el escenario principal. Está prevista la participación de artistas del Pre Confluencia y una grilla que incluye a Tuli, Lauty Gram, Roze, FMK, Ángela Torres y el cierre a cargo de Luck Ra, cerca de la medianoche.

Además de los espectáculos musicales, el predio cuenta con un paseo gastronómico y el espacio Neuquén Emprende, con la participación de más de 200 emprendedores.

Durante la primera noche se realizaron los sorteos de la rifa oficial, con premios que incluyeron un monopatín eléctrico, una motocicleta eléctrica y un automóvil.

Desde la organización indicaron que el evento se desarrolla con aportes del sector privado, venta de entradas y activaciones comerciales. El operativo general incluye transporte público gratuito, servicios de taxis, accesibilidad y un esquema de seguridad para ordenar accesos y circulación.