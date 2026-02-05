Tradición campera: vuelve la Fiesta del Chacarero

La localidad de Picún Leufú presentó el cronograma oficial de la XXXI Fiesta Provincial del Chacarero y del Hombre de Campo, que se realizará durante tres jornadas, el 6, 7 y 8 de febrero, con una amplia agenda de actividades tradicionales y culturales.

El evento, uno de los más representativos del interior neuquino, reunirá destrezas criollas, peñas folklóricas y bailanta campera, en un encuentro que pone en valor el trabajo rural, las costumbres del campo y la identidad regional.

A lo largo de las tres jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de competencias tradicionales, espectáculos musicales y espacios pensados para toda la familia, consolidando a la fiesta como una de las más convocantes del calendario provincial.

Desde la organización destacaron que la celebración constituye una expresión viva de las raíces culturales de la región y una oportunidad para impulsar el turismo y la economía local.

La cita será en Picún Leufú, con entrada abierta al público, en un fin de semana que propone tradición campera y encuentro comunitario.