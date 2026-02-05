Manzano Amargo suspendió la Fiesta del Pino

La Municipalidad de Manzano Amargo informó que este año no se realizará la 8° Fiesta Regional del Pino, prevista para los días 6, 7 y 8 de febrero. La decisión fue tomada para priorizar obras fundamentales y atender necesidades urgentes de la comunidad.

La intendenta Malvina Antiñir explicó que se trata de una determinación responsable, evaluada en función del contexto que atraviesa la localidad. “La gente elige Manzano Amargo, y eso es buenísimo, pero hoy tenemos que tomar decisiones pensando en el bien común”, expresó en una entrevista radial.

En ese marco, recordó que el pueblo atravesó recientemente tres días consecutivos de fuertes tormentas, que provocaron crecidas del río Neuquén, embancamientos, cortes de rutas y daños en sectores cercanos a la ribera. Señaló que fueron jornadas de mucho trabajo y preocupación, aunque destacó que no se registraron víctimas ni pérdidas humanas.

Actualmente, el municipio avanza con obras consideradas clave, entre ellas la construcción de la costanera sobre la margen derecha del río Neuquén, realizada con mano de obra municipal. A esto se suman trabajos vinculados al acceso al agua, soluciones habitacionales y mejoras en infraestructura básica.

“Son obras que impactan durante los 365 días del año y que hoy no pueden esperar”, afirmó Antiñir, al remarcar que el corto período de primavera y verano obliga a concentrar los esfuerzos en tareas estructurales.

La jefa comunal subrayó que la Fiesta del Pino tiene un fuerte valor simbólico para la localidad, ya que rinde homenaje a los pioneros y a la historia forestal de la zona. Sin embargo, indicó que su realización implicaría destinar recursos humanos y económicos que hoy deben estar enfocados en prioridades esenciales.

Asimismo, señaló la importancia de reforzar la prevención de incendios forestales y el cuidado del entorno natural. “Tenemos que ser responsables con nuestra forestación y evitar riesgos”, sostuvo.

Pese a la suspensión, la intendenta aclaró que la fiesta no se abandona, sino que se postergó con la expectativa de retomarla el próximo año, si las condiciones lo permiten. En ese sentido, destacó que continúan los trabajos de cierre y puesta en valor del predio, que cumple un rol cultural, deportivo y social para la comunidad.