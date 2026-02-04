Pulseras identificatorias para niños en la Fiesta de la Confluencia

Como cada año, la Municipalidad de Neuquén implementará un operativo especial de prevención y cuidado de niños durante la Fiesta Nacional de la Confluencia, con la colocación de pulseras identificatorias gratuitas para los menores que ingresen al predio junto a un adulto responsable.

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, explicó que el dispositivo estará presente en todos los accesos a la Isla 132, tanto por calle Linares como por calle Río Negro. Allí, personal municipal ofrecerá colocar las pulseras con el número de teléfono del adulto a cargo.

Según indicó la funcionaria, la medida ya demostró ser eficaz en ediciones anteriores del festival. Señaló que, ante la gran concurrencia de público, es habitual que algunos niños se alejen de sus familias, y que el sistema permite localizar rápidamente a los responsables.

Para esta edición, el Municipio dispondrá de 40 agentes en cada ingreso, asignados exclusivamente a esta tarea y debidamente identificados. De Giovanetti aclaró que el uso de la pulsera es voluntario.

Además, el sistema permite obtener información general sobre la procedencia de los asistentes a partir del código de área telefónico, lo que también contribuye a la organización del operativo de seguridad.

La funcionaria destacó que el trabajo se realiza de manera coordinada con la Policía provincial y que, en caso de extravío, los niños son contenidos en espacios especialmente preparados hasta el reencuentro con su familia.