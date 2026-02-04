Avanza la regularización urbana en distintos barrios

El Municipio de Neuquén avanza con un plan de urbanización orientado a la regularización de barrios históricos y a la habilitación de nuevos desarrollos urbanos, con más de 1.500 lotes que entrarían en funcionamiento durante este año en sectores del oeste y noroeste de la ciudad.

La información fue confirmada por Marco Zapata, presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), quien explicó que la política habitacional se estructura en dos ejes principales: la incorporación de infraestructura en asentamientos consolidados y el desarrollo del denominado sur urbano, una zona prevista para el crecimiento planificado de la capital.

Zapata señaló que existen barrios con más de 20 años de antigüedad que aún no cuentan con la totalidad de los servicios básicos. En varios casos ya se ejecutaron obras de agua potable y electricidad, aunque restan intervenciones vinculadas a cloacas, gas y cordón cuneta.

Para avanzar con esas obras, el Municipio y la Provincia firmaron un convenio específico que permitirá completar la infraestructura pendiente y extender los servicios a distintos sectores de la ciudad.

En ese marco, se prevé que en los barrios 7 de Mayo y 2 de Mayo más de 1.300 familias accedan por primera vez al servicio de gas natural. Según el cronograma oficial, las obras comenzarían antes de fin de mes y tendrían un plazo de ejecución estimado de un año.

Desde el IMUH indicaron que la infraestructura es un paso necesario para avanzar con mensuras, adjudicación de lotes y procesos de escrituración.