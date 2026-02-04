spot_img
sábado, febrero 7, 2026
Fiesta de la Confluencia 2026: colectivos gratuitos y paradas clave

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026, que se realizará del jueves 5 al domingo 8 de febrero, contará con un operativo especial de transporte para facilitar el acceso al predio y reducir complicaciones de tránsito y estacionamiento.

Durante los cuatro días del evento habrá colectivos gratuitos, con una frecuencia aproximada de 20 minutos. Las unidades partirán desde el Parque Central a partir de las 16 y el último servicio de regreso saldrá desde la calle Comahue a las 3.

El recorrido de ida será desde Mitre y Corrientes, en el Parque Central, hasta la Isla 132. El regreso se realizará desde Comahue y Boerr.

Desde la organización recomendaron que quienes utilicen el colectivo ingresen por calle Río Negro, el acceso más directo al sector general. Para quienes cuenten con entrada preferencial, el ingreso sugerido es por calle Linares.

Además, se habilitarán tres paradas exclusivas de taxis en las inmediaciones del predio: Avenida Olascoaga y Fava, dentro del bulevar sobre la vereda este; Chocón y Río Negro; y Chocón y Linares, sobre la vereda norte.

