Neuquén inicia el período legislativo 2026

sábado, febrero 7, 2026
LA CIUDAD
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El 15 de febrero se realizará la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, un acto que marca el inicio formal del período legislativo 2026.

En ese marco, el intendente Mariano Gaido asistirá al recinto para brindar su discurso anual, en el que realizará un balance de la gestión correspondiente a 2025 y expondrá los principales lineamientos y proyectos previstos para el año en curso.

Si bien el horario aún no fue confirmado de manera oficial, desde el Concejo estiman que la sesión se desarrollará, como es habitual, a partir de las 9 de la mañana. La convocatoria formal será comunicada en los próximos días mediante las invitaciones institucionales.

Desde el cuerpo deliberativo indicaron además que, a diferencia del inicio del período anterior, no se registraron cambios en la conformación política de los bloques de cara al comienzo del nuevo año legislativo.

La sesión inaugural dará inicio al calendario de trabajo del Concejo Deliberante durante 2026.

