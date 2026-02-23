Newsletter
lunes, febrero 23, 2026
Top 5 de la semana

Ruca Che entre obras, deportes y recitales

ENTRETENIMIENTOS
Redacción
1 min.lectura

El estadio Ruca Che de Neuquén proyecta un 2026 con más obras, nuevas actividades deportivas gratuitas y recitales nacionales e internacionales, en el marco del proceso de modernización que apunta a homologarlo para competencias de alto nivel.

El predio, administrado por Emprendimientos Culturales y Deportivos del Neuquén (ECyDENSE), ya incorporó 1.350 metros cuadrados de parquet profesional, mejoras en el techo, pintura integral, cartelería, accesos, luminarias, vestuarios y la remodelación de la Sala VIP “Oscar Loco Ibáñez”.

También se instalaron tableros LED digitales únicos en la región y avanza la renovación total de los 16 baños con criterios de eficiencia energética, con luces con sensor y canillas con autocorte.

El vicepresidente de ECyDENSE, Federico Bolan, indicó que las obras se ejecutan por etapas con el objetivo de colocar al estadio en el circuito de los grandes escenarios deportivos del país.

En paralelo, el complejo ampliará la oferta gratuita de disciplinas como básquet, fútbol, karate, hockey, handball, bádminton, newcom, yoga, pilates, ritmos y actividades para adultos mayores e infancia. Las inscripciones presenciales estarán abiertas del 23 al 27 de febrero.

La nueva infraestructura permitió que Biguá e Independiente jueguen como locales la Liga Nacional Femenina de Básquet, mientras que para 2026 ya están confirmados los recitales de Fito Páez, Pimpinela y No Te Va Gustar, con el anuncio próximo de otro artista internacional.

