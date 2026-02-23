Formación artística pública: carreras y talleres con matrícula abierta

Los Centros de Iniciación Artística (CIA) de la provincia, las Escuelas de Música de Junín de los Andes y Plottier, la Escuela Provincial de Arte N° 1 de Zapala y la Escuela de Títeres “Alicia Murphy” de Neuquén capital ya iniciaron las inscripciones para el ciclo lectivo 2026, con modalidades presenciales y virtuales según la organización de cada institución.

Las fechas, horarios, requisitos de matriculación y el detalle completo del plan de estudios de cada propuesta se encuentran disponibles en el documento oficial “Inscripciones 2026 – CIA y Escuelas Arte, Música, Títeres” https://drive.google.com/file/d/1-PWbww6vRF1yNjMgJ7QSZP55blWmqqn4/view?usp=sharing, que acompaña la convocatoria.

Dentro de la oferta pública y gratuita de la modalidad Artística del Consejo Provincial de Educación se incluyen talleres de formación vocacional y también carreras con orientación profesional, como ocurre en las escuelas de Música, Arte y Títeres.

En el caso de los CIA, la propuesta está destinada a personas de todas las edades y abarca disciplinas como teatro, fotografía, danza, música, artes plásticas y literatura, entre otras.

Quienes estén interesados pueden acercarse a cada institución para recibir asesoramiento sobre la oferta por edades, los horarios disponibles y la documentación requerida para la inscripción.