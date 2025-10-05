Detuvieron a una mujer acusada de estafas con tarjetas extraviadas

spot_img
La División Estafas y Otras Defraudaciones de la Policía del Neuquén detuvo a una mujer acusada de realizar compras con tarjetas de crédito extraviadas por un monto superior a 10 millones de pesos.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda del barrio San Lorenzo, tras una investigación iniciada por una denuncia online presentada ante el Ministerio Público Fiscal. La víctima había reportado la pérdida de sus tarjetas y luego detectó consumos fraudulentos en comercios de Neuquén y Cipolletti.

Con la intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, se identificó a la sospechosa y se obtuvo autorización judicial para allanar su domicilio. En el lugar se secuestraron celulares, prendas de vestir y documentación vinculada a la causa.

La mujer, de más de 30 años, fue trasladada a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.

