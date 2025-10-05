Operativo en Andacollo: imputan a comerciante por usura

En la localidad de Andacollo, la Policía del Neuquén realizó un operativo en el marco de una investigación por usura agravada, solicitado por la Fiscalía Única de Chos Malal.

El procedimiento permitió imputar a un comerciante local, acusado de otorgar préstamos con intereses desmedidos y emplear maniobras engañosas para apropiarse de bienes de las víctimas. Según la pesquisa, al menos una de las denunciantes firmó un Poder Absoluto de Enajenación de Bienes en una escribanía, aprovechando su situación económica.

El viernes 3 de octubre, se desplegó un operativo conjunto dirigido por la Dirección Seguridad Interior Chos Malal, con asistencia de la División Investigaciones Zona Norte. Se realizaron cinco allanamientos simultáneos, que arrojaron resultados positivos.

Los investigadores contaron con apoyo de la División Criminalística Chos Malal, Comisarías 30° Andacollo, 50° Taquimilán, 37° Tricao Malal, Comando Radioeléctrico y Grupo GEOP. Entre los elementos incautados se encontraron documentos que refuerzan la hipótesis de usura, así como municiones de escopeta y de arma de fuego.

El comerciante fue notificado de su imputación y quedó a disposición de la Justicia.