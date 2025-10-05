spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
lunes, octubre 6, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Operativo en Andacollo: imputan a comerciante por usura

POLICIALES
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

En la localidad de Andacollo, la Policía del Neuquén realizó un operativo en el marco de una investigación por usura agravada, solicitado por la Fiscalía Única de Chos Malal.

El procedimiento permitió imputar a un comerciante local, acusado de otorgar préstamos con intereses desmedidos y emplear maniobras engañosas para apropiarse de bienes de las víctimas. Según la pesquisa, al menos una de las denunciantes firmó un Poder Absoluto de Enajenación de Bienes en una escribanía, aprovechando su situación económica.

El viernes 3 de octubre, se desplegó un operativo conjunto dirigido por la Dirección Seguridad Interior Chos Malal, con asistencia de la División Investigaciones Zona Norte. Se realizaron cinco allanamientos simultáneos, que arrojaron resultados positivos.

Los investigadores contaron con apoyo de la División Criminalística Chos Malal, Comisarías 30° Andacollo, 50° Taquimilán, 37° Tricao Malal, Comando Radioeléctrico y Grupo GEOP. Entre los elementos incautados se encontraron documentos que refuerzan la hipótesis de usura, así como municiones de escopeta y de arma de fuego.

El comerciante fue notificado de su imputación y quedó a disposición de la Justicia.

Previous article
Detuvieron a una mujer acusada de estafas con tarjetas extraviadas
Next article
Accidente fatal en Lago Puelo deja un muerto
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Sin presupuesto asignado: suspenden aplicación de dos leyes

POLITICA 0
El Gobierno nacional decidió dejar en suspenso la aplicación...

Argentina recibirá inversión millonaria de empresas estadounidenses

ECONOMÍA 0
El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas,...

El mamógrafo móvil sigue recorriendo la ciudad con estudios gratuitos

SALUD 0
El mamógrafo móvil del Ministerio de Salud continúa su...

Más leídos

Sin presupuesto asignado: suspenden aplicación de dos leyes

POLITICA 0
El Gobierno nacional decidió dejar en suspenso la aplicación...

Argentina recibirá inversión millonaria de empresas estadounidenses

ECONOMÍA 0
El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas,...

El mamógrafo móvil sigue recorriendo la ciudad con estudios gratuitos

SALUD 0
El mamógrafo móvil del Ministerio de Salud continúa su...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.