Accidente fatal en Lago Puelo deja un muerto

Un fatal accidente se registró este domingo por la mañana en Lago Puelo, cuando dos vehículos particulares colisionaron sobre la Ruta Provincial 16, en el sector de Villa del Lago.

Según informó Protección Civil de Lago Puelo, el siniestro ocurrió en una de las curvas más pronunciadas del camino. Como consecuencia, una persona murió en el lugar y otras tres resultaron heridas, entre ellas dos menores, quienes fueron trasladadas al hospital local.

En el sitio trabajaron personal policial, bomberos y agentes de Protección Civil, quienes asistieron a las víctimas y regularon el tránsito, que permaneció parcialmente interrumpido durante varias horas.

El Gabinete de Criminalística realizó las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente, que aún se encuentran bajo investigación.