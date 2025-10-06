spot_img
lunes, octubre 6, 2025
Operativo en Rincón de los Sauces: más de 60 identificados y vehículos secuestrados

POLICIALES
Un importante operativo policial se llevó a cabo en Rincón de los Sauces durante el fin de semana, con más de 60 identificaciones de personas y el secuestro de varios vehículos. La acción fue coordinada entre distintas fuerzas de seguridad y áreas municipales.

Del despliegue participaron la División Motorizada, la Comisaría 35°, el C.E.N.A.F. N°5, Bomberos e inspectores de Tránsito, junto con ocho móviles y más de una decena de efectivos. Los controles se realizaron en horario nocturno e incluyeron alcoholemias y verificaciones vehiculares.

Entre los hechos destacados, una joven de 15 años fue asistida tras ser atropellada por una motocicleta que intentó evadir un control. También fueron demorados dos hombres por resistencia a la autoridad, un joven con una moto adulterada, y otro de 18 años que provocó disturbios en la zona céntrica.

Además, un conductor de 21 años dio positivo en el test de alcoholemia (0,44 g/l) y se le secuestró el automóvil, mientras que otra motocicleta fue retenida por falta de documentación.

El operativo fue calificado como exitoso y eficaz, destacándose la colaboración interinstitucional y la prevención de situaciones de riesgo en horarios nocturnos.

