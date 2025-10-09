spot_img
jueves, octubre 9, 2025
Detuvieron a una pareja en Neuquén por venta de drogas al menudeo

POLICIALES
Por orden de la Fiscalía de Narcocriminalidad de Neuquén, la Policía provincial realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Gamma de la capital neuquina, donde detuvo a una pareja sospechada de comercializar drogas al menudeo.

En el procedimiento se secuestraron cocaína, marihuana, un revólver calibre 22, municiones, balanzas de precisión, celulares y un dispositivo DVR.

La investigación comenzó el 25 de agosto a partir de denuncias que alertaban sobre movimientos compatibles con la venta de estupefacientes en una casa de calle Chrestía. Agentes de la División Antinarcomenudeo verificaron que las actividades ilegales se realizaban principalmente por la tarde y la noche, en una zona cercana a una escuela, lo que generaba preocupación entre los vecinos.

Con las pruebas reunidas, la fiscalía solicitó la orden de allanamiento, concretada este martes. El domicilio quedó clausurado y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Justicia.

