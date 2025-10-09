Policía del Neuquén: 294 nuevos integrantes asumirán funciones

El Gobierno de la provincia del Neuquén oficializó el nombramiento de 294 nuevos integrantes de la Policía provincial mediante el decreto 1232/25, firmado por el gobernador Rolando Figueroa y refrendado por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini.

Los efectivos se desempeñarán en los servicios de Seguridad, Técnicos, Penitenciarios y Empleados Civiles, con el objetivo de reforzar la presencia policial y mejorar la atención operativa en distintos puntos de la provincia.

El decreto destaca que la incorporación “reviste carácter imperioso y urgente” y se enmarca en la finalización de la primera cohorte del ciclo lectivo 2025 de las Escuelas de Formación de Personal Policial. Los postulantes aprobaron las materias teóricas y prácticas y cumplieron con las aptitudes psicofísicas exigidas.

Los agentes fueron dados de Alta en Comisión desde el 18 de septiembre, por períodos de hasta dos años para Cuerpos de Seguridad y Penitenciario, un año para el Cuerpo Técnico con título secundario y seis meses para técnicos con título terciario o universitario y para el personal civil. La Jefatura de Policía realizará evaluaciones de desempeño para confirmar o cesar a los efectivos al finalizar los plazos establecidos.