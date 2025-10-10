spot_img
viernes, octubre 10, 2025
Detuvieron en Mendoza a un prófugo de la Justicia neuquina

POLICIALES
Redacción
La Policía del Neuquén logró detener en Mendoza a un hombre que estaba prófugo de la Justicia provincial. El operativo se llevó adelante en la localidad de Maipú, tras varias semanas de tareas de investigación y seguimiento.

El procedimiento fue encabezado por la División Recaptura de Evadidos, dependiente del Departamento Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales, y se concretó en la vía pública, mientras el sospechoso se desplazaba en un vehículo particular.

El detenido fue puesto a disposición de la Justicia de Mendoza, que tramita su extradición para que regrese a Neuquén.

De acuerdo con las fuentes, el hombre debía cumplir prisión domiciliaria, pero al incumplir las condiciones se libró una orden de captura nacional.

Avenida Mosconi más segura: la Municipalidad retiró vidrios, piedras y maleza

LA CIUDAD 0
La Municipalidad de Neuquén realizó un operativo integral en...

Fallo judicial garantiza tratamiento farmacológico a afiliado del ISSN

JUDICIALES 0
La Cámara Civil de Apelaciones de Neuquén ordenó al...

Secuestraron 14 autos de transporte por aplicaciones no autorizadas

LA CIUDAD 0
La Municipalidad de Neuquén secuestró 14 vehículos que operaban...

Más leídos

