Detuvieron en Mendoza a un prófugo de la Justicia neuquina

La Policía del Neuquén logró detener en Mendoza a un hombre que estaba prófugo de la Justicia provincial. El operativo se llevó adelante en la localidad de Maipú, tras varias semanas de tareas de investigación y seguimiento.

El procedimiento fue encabezado por la División Recaptura de Evadidos, dependiente del Departamento Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales, y se concretó en la vía pública, mientras el sospechoso se desplazaba en un vehículo particular.

El detenido fue puesto a disposición de la Justicia de Mendoza, que tramita su extradición para que regrese a Neuquén.

De acuerdo con las fuentes, el hombre debía cumplir prisión domiciliaria, pero al incumplir las condiciones se libró una orden de captura nacional.