viernes, octubre 10, 2025
Operativo en Allen: neutralizaron artefactos explosivos caseros

ALLENPOLICIALES
Redacción
Un operativo de la Comisaría 6° de Allen, con apoyo del Gabinete de Criminalística, Bomberos Voluntarios y la Brigada de Explosivos de General Roca, permitió asegurar y retirar dos bombas molotov halladas dentro de un cesto de basura en la calle Río Negro, frente a una rotisería.

El procedimiento se activó en la mañana de este jueves, luego de que un vecino advirtiera los elementos sospechosos y diera aviso inmediato a la Policía.

Especialistas confirmaron que se trataba de artefactos caseros tipo molotov, los cuales fueron trasladados para su destrucción segura.

La Fiscalía Descentralizada dispuso las actuaciones judiciales para determinar las circunstancias del hecho y la posible responsabilidad de terceros.

Previous article
Detuvieron en Mendoza a un prófugo de la Justicia neuquina
