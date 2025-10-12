Eros, el perro que superó pruebas de rescate

En la tarde de este sábado, la Sección Canes de la Comisaría 35° de Rincón de los Sauces finalizó con éxito la segunda etapa del Curso de Certificación de Perros de Búsqueda de Áreas Rurales, dictado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

La capacitación se realizó en Villa Pehuenia y Moquehue, donde el binomio conformado por un efectivo policial y el perro Eros completó satisfactoriamente las dos pruebas prácticas exigidas para la certificación nacional. En la primera instancia, el can localizó a la víctima en 10 minutos sobre 1.000 metros cuadrados; en la segunda, lo hizo en 12 minutos, obteniendo una evaluación destacada.

El examen estuvo supervisado por personal del Ministerio de Seguridad, evaluadores de la Federación Nacional de Bomberos y representantes de la Dirección de Cinotecnia. Con esta aprobación, la Policía del Neuquén suma un nuevo recurso para fortalecer su capacidad de búsqueda y rescate en áreas rurales.