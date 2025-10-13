Controles en Picún Leufú: decomisan más de 30 truchas antes del inicio de temporada

A pocos días del inicio de la temporada de pesca, se realizaron controles en la ruta 237, a la altura de Picún Leufú, con la participación de personal de Fauna de varias localidades y de la Policía provincial.

El director de Fauna, Nicolás Lagos, informó que durante el operativo se decomisaron 4 truchas marrones, 3 arco iris y alrededor de 27 truchas fileteadas, por lo que se labraron 23 actas de infracción.

Las autoridades recordaron que la temporada de pesca comienza el 1 de noviembre y que los permisos deportivos estarán a la venta desde este miércoles. Los controles buscan prevenir la depredación y proteger especies como la trucha arcoíris y la trucha marrón.