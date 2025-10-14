Secuestran drogas en una fiesta electrónica en Cipolletti

Un operativo policial preventivo realizado este domingo en una fiesta electrónica de Cipolletti terminó con el secuestro de drogas sintéticas y marihuana. El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Comisaría 4° en un salón de la calle Julio Dante Salto, donde se desplegaron controles en los accesos.

En la inspección, una mujer de 38 años fue detectada con una bolsa tipo ziploc que contenía una pastilla presuntamente de LSD y heroína, con un peso de 0,5 gramos. Minutos después, un adolescente fue sorprendido con un envoltorio que guardaba metanfetamina, mientras que otra joven tenía una pequeña cantidad de marihuana.

Las pruebas de reactivos confirmaron la presencia de drogas sintéticas y cannabis, por lo que los elementos fueron secuestrados y se dio intervención a la justicia.