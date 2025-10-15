spot_img
miércoles, octubre 15, 2025
Conductor alcoholizado atropelló a agentes de Tránsito en avenida Mosconi

LA CIUDADPOLICIALES
Un joven conductor al mando de una camioneta atropelló este domingo a tres motos de Tránsito que participaban de un operativo de limpieza sobre la avenida Mosconi, en el cruce con Ruta 22 y Leguizamón. Como consecuencia, tres agentes resultaron heridos y recibieron asistencia en el lugar.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, el automovilista intentó escapar, pero fue demorado rápidamente por efectivos que se encontraban en la zona.

El test de alcoholemia arrojó 1,63 gramos de alcohol en sangre. La prueba debió repetirse varias veces porque el joven no lograba soplar de manera correcta en la pipeta.

Además, se confirmó que la camioneta no tenía seguro obligatorio, por lo que quedó secuestrada preventivamente. La Policía realizó las actuaciones correspondientes.

