miércoles, octubre 15, 2025
Brutal agresión a inspector terminó en condena e indemnización

POLICIALES
Un hombre fue condenado civilmente en Neuquén por agredir a un inspector de tránsito de la Municipalidad durante un violento episodio.

El hecho ocurrió cuando la víctima se dirigía con dos compañeros hacia una camioneta en Diagonal España. Allí, el agresor lo insultó, lo empujó y finalmente le dio un golpe de puño en la cabeza, dejándolo inconsciente y convulsionando en el suelo. Mientras estaba caído, también recibió patadas en las costillas.

El inspector permaneció internado cinco días en terapia intensiva y luego pasó a sala común. Requirió cerca de dos meses de reposo laboral.

El juez civil Martín Peliquero determinó que el agresor debía indemnizar por los daños físicos, los gastos médicos y el lucro cesante, además de un resarcimiento por daño moral.

El fallo fue apelado por el condenado, que ya había cumplido un año de suspensión de juicio a prueba en el fuero penal. La causa continúa en revisión.

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

