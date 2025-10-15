spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
miércoles, octubre 15, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Obrero cayó desde 15 metros en una obra en Santa Genoveva

LA CIUDADPOLICIALES
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

Un obrero de la construcción de 32 años sufrió un grave accidente laboral este jueves en el barrio Santa Genoveva, cuando cayó desde una altura cercana a los 15 metros en una obra de calle Pinar, casi Entre Ríos.

De acuerdo a los reportes iniciales, el trabajador impactó primero contra un balcón y luego falló la sujeción de seguridad, lo que provocó su caída hasta quedar al lado de un portón.

El SIEN acudió al lugar y lo asistió. Pese a los fuertes dolores, el hombre estaba consciente al momento de ser trasladado a la clínica San Agustín.

El episodio sorprendió a vecinos, ya que tras la intervención de la policía, los trabajos en la obra continuaron con normalidad.

Previous article
Brutal agresión a inspector terminó en condena e indemnización
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Petroleros Privados entregó una ambulancia UTIM al Sanatorio Plaza Huincul

SALUD 0
El Sanatorio Plaza Huincul incorporó este lunes una ambulancia...

Semifinal Mundial Sub 20: Argentina enfrenta a Colombia

DEPORTES 0
La Selección Argentina Sub 20 enfrenta este miércoles a...

Israel entrega 45 cuerpos de prisioneros palestinos

INTERNACIONALES 0
Israel entregó 45 restos de palestinos al Comité Internacional...

Más leídos

Petroleros Privados entregó una ambulancia UTIM al Sanatorio Plaza Huincul

SALUD 0
El Sanatorio Plaza Huincul incorporó este lunes una ambulancia...

Semifinal Mundial Sub 20: Argentina enfrenta a Colombia

DEPORTES 0
La Selección Argentina Sub 20 enfrenta este miércoles a...

Israel entrega 45 cuerpos de prisioneros palestinos

INTERNACIONALES 0
Israel entregó 45 restos de palestinos al Comité Internacional...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.