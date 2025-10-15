Obrero cayó desde 15 metros en una obra en Santa Genoveva

Un obrero de la construcción de 32 años sufrió un grave accidente laboral este jueves en el barrio Santa Genoveva, cuando cayó desde una altura cercana a los 15 metros en una obra de calle Pinar, casi Entre Ríos.

De acuerdo a los reportes iniciales, el trabajador impactó primero contra un balcón y luego falló la sujeción de seguridad, lo que provocó su caída hasta quedar al lado de un portón.

El SIEN acudió al lugar y lo asistió. Pese a los fuertes dolores, el hombre estaba consciente al momento de ser trasladado a la clínica San Agustín.

El episodio sorprendió a vecinos, ya que tras la intervención de la policía, los trabajos en la obra continuaron con normalidad.