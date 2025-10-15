A 19 años del crimen, causa Dalmasso cierra sin juicio

La Justicia de Córdoba sobreseyó este martes a Roberto Bárzola, el último imputado en la causa por el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006 en Río Cuarto. La decisión se tomó porque el plazo legal para juzgar el delito prescribió, dejando el expediente cerrado sin responsables penales.

Tras la absolución de Marcelo Macarrón en 2022, la familia de la víctima continuó reclamando esclarecer el caso. Sin embargo, a 19 años del asesinato, la investigación vuelve a quedar impune.

El crimen de Dalmasso, de 51 años, conmocionó a Río Cuarto y se convirtió en uno de los casos policiales más mediáticos del país. Bárzola fue imputado en diciembre de 2024 tras el cotejo de más de 150 muestras genéticas, que lo vincularon con el cinto de la bata con la que fue asfixiada la víctima.

Pese a la imputación por abuso sexual seguido de muerte, la prescripción impidió avanzar a un juicio ordinario. La familia y su abogada, Ángeles Mussolini, habían reclamado que el caso llegara a juicio antes del vencimiento de los plazos. Con el sobreseimiento, la causa queda sin culpables, cerrando uno de los casos más emblemáticos del país sin resolución.