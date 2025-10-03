Allanamientos y secuestros de drogas en Neuquén, Cutral Co y San Martín

La Policía de Neuquén obtuvo resultados positivos en distintos procedimientos antinarcóticos realizados esta semana en varias regiones de la provincia.

En Neuquén capital, efectivos del departamento Antinarcóticos llevaron a cabo dos allanamientos en el barrio Mariano Moreno y zona Oeste, tras una investigación iniciada el 25 de agosto a partir de denuncias anónimas mediante la app “Nqn Te Cuida”. Como resultado, se detuvo a cuatro personas y se secuestraron 5,1 gramos de cocaína, 33 gramos de marihuana, 840.000 pesos en efectivo, armas, balanzas y teléfonos celulares.

En Cutral Co, la división Antinarcóticos realizó un allanamiento en el barrio Progreso, donde se secuestraron drogas y otros elementos vinculados a la venta de sustancias ilícitas. Dos adultos fueron imputados y quedaron en libertad supeditada a la causa. La vivienda se encuentra cerca de una plaza, una escuela primaria y un centro de salud, lo que refuerza la relevancia del operativo.

En San Martín de los Andes, personal de la división Zona Sur, con apoyo de la perra detectora Bettina, incautó 74 gramos de marihuana y una balanza de precisión en la plaza Marcelo Berbel, tras detectar a un hombre con drogas en su mochila. El sujeto quedó en libertad supeditada a la causa.

Todos los procedimientos se enmarcan en la desfederalización de la lucha contra el narcotráfico y fueron coordinados con las fiscalías correspondientes.