miércoles, noviembre 26, 2025
Consejo del Salario define hoy el nuevo mínimo

POLITICA
El Gobierno nacional convocó para este martes a una nueva reunión del Consejo del Salario, el Empleo y la Productividad, con el objetivo de definir el nuevo salario mínimo, vital y móvil, que permanece sin cambios desde agosto.

La discusión llega en un contexto de reclamos de gremios y organizaciones sociales, que anunciaron movilizaciones hacia la Secretaría de Trabajo para pedir una actualización inmediata.

De acuerdo con sindicatos del sector, el congelamiento generó una pérdida cercana al 30% del poder adquisitivo, lo que afectó los ingresos formales más bajos. El salario mínimo incide además en programas sociales, jubilaciones mínimas y escalas laborales del sector privado.

El encuentro se desarrolla mientras informes públicos y privados advierten una caída del empleo. Según esos reportes, el sector privado habría retrocedido con mayor intensidad que el empleo público en los últimos meses, en un escenario de menor actividad y reducción de horas trabajadas.

El último dato del INDEC indicó que la actividad económica creció 0,5% en septiembre, una mejora leve que no revirtió la tendencia negativa del mercado laboral.

El resultado de la reunión será determinante para establecer el nivel de actualización del salario mínimo y conocer si habrá acuerdo entre cámaras empresarias y centrales sindicales.

